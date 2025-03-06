Рустем Умеров заявил, что Украина работает над альтернативными источниками разведданных

Глава Минобороны предположил, что в случае необходимости Украина будет запрашивать разведывательную информацию и у Германии.

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина еще не получила информацию о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным со стороны Соединенных Штатов, в то же время он указал, что ведется работа над альтернативами и, если это будет необходимо, данные будет предоставлять также Германия.

Об этом глава Минобороны заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине.

«Что касается обмена разведданными, мы еще не получили информацию о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также», — заявил Умеров.

Как ранее мы писали, Франция предложила разведывательную помощь Украине после решения США приостановить обмен разведданными. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По словам Лекорню, его страна готова предоставлять Киеву необходимую информацию.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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