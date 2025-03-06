Це пауза для перегляду — у Білому дому пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні

США призупинили військову допомогу Україні, щоб переглянути фінансування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні. Про це розповіла прессекретар Білого дому Каролін Левітт на брифінгу.

За її словами, питання майбутнього фінансування Україні від США перебуває на розгляді.

«Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні. Що стосується питань розвідки, я б відправила вас або до Ради національної безпеки, або до ЦРУ», – заявила Левітт.

Водночас вона відповіла, чи розглядається можливість скасування або відновлення військової допомоги США, яка була призупинена, для України.

Прессекретар Білого дому зазначила, що наразі йдеться лише про паузу для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків.

«Рада національної безпеки сказала мені, у зв'язку з цим, що вони призупинили або переглядають фінансування України. Це пауза для перегляду», — наголосила Каролін Левітт.

Раніше у Білому дому сказали, за якої умови розглянуть можливість відновлення допомоги Україні.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.