У Білому дому сказали, за якої умови розглянуть можливість відновлення допомоги Україні

Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, «якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри».

Джерело фото: AFP

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Президент Дональд Трамп розглядає можливість відновлення допомоги Україні за умови початку мирних переговорів та впровадження заходів зі зміцнення довіри, згідно із заявою радника Білого дому з питань національної безпеки Майка Волтца 5 березня під час інтерв’ю Fox News.

Волтц заявив: «Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та просунутися до цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу».

Водночас радник з національної безпеки не надав додаткових деталей щодо того, що саме можуть передбачати ці заходи.

Рішення про відновлення допомоги остаточно залежатиме від президента Трампа, який, за словами Волтца, «уважно розгляне» ситуацію у разі виконання цих умов.

Нагадаємо, у червні 2024 року у медіа було опубліковано план, над яким працювали Кіт Келлог і Фред Фляйц. У плані було сказано, що Трамп, у разі обрання президентом США, може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів США, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

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