Радники Дональда Трампа представили план припинення війни в Україні — ЗМІ

Радники вважають, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити росію і Україну за стіл переговорів.

Два радники колишнього президента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни рф проти України, передає Reuters.

Над планом працювали Кіт Келлог і Фред Фляйц, які раніше займали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках.

У плані сказано, що у обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів США, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій «Інститутом політики «Америка понад усе», дружньому до Трампа аналітичному центрі, де Келлогг і Фляйц займають керівні посади.

Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити росію і Україну за стіл переговорів.

«Ми говоримо українцям: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку США припиниться. А путіну ви кажете: «Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою», – зазначив він.

Згідно з їхньою пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц сказав, що Україні не потрібно формально поступатися територією росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що «озброєння України до зубів», ймовірно, буде ключовим елементом цього.

За словами Фляйца, Трамп ознайомився з їхньою стратегією і відреагував на неї позитивно.

«Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок», – сказав він.

У свою чергу речник Трампа Стівен Чунг повідомив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим колишнім президентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

Раніше ми писали, що Трамп пригрозив зупинити фінансову допомогу Україні «ще до того, як зайде у Білий дім як президент».

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