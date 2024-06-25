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Советники Дональда Трампа представили план прекращения войны в Украине — СМИ

10:12, 25 июня 2024
Советники полагают, что в случае победы Дональда Трампа на выборах будет очень важно быстро посадить россию и Украину за стол переговоров.
Советники Дональда Трампа представили план прекращения войны в Украине — СМИ
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Два советника бывшего президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны россии против Украины, передает Reuters.

Над планом работали Кит Келлог и Фред Фляйц, ранее занимавшие должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.

В плане сказано, что в избрание президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров США, Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В ходе мирных переговоров предполагалось прекращение огня на основе имеющихся линий столкновения.

Основные элементы плана были изложены в общедоступной исследовательской работе, опубликованной «Институтом политики «Америка превыше всего», дружественном к Трампу аналитическом центре, где Келлогг и Фляйц занимают руководящие должности.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет очень важно быстро посадить россию и Украину за стол переговоров.

«Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка США прекратится. А путину вы говорите: «Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя», – отметил он.

Согласно их предложению, Москву можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Фляйц сказал, что Украине не нужно формально уступать территорию россии согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

По словам Келлога и Фляйца, для достижения продолжительного мира в Украине требуются дополнительные гарантии безопасности для Украины. Фляйц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, станет ключевым элементом этого.

По словам Фляйца, Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.

«Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», – сказал он.

В свою очередь спикер Трампа Стивен Чунг сообщил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим бывшим президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил остановить финансовую помощь Украине «еще до того, как зайдет в Белый дом как президент».

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