В Харьковской области для жителей ограничили проезд до трех населенных пунктов: в чем причина

Речь идет о населенных пунктах Борщова, Слобожанское и Липцы.

Иллюстративное фото

Со вторника, 25 июня, в Харьковской области для жителей будет недоступен проезд в три населенных пункта. Причина – минная опасность и российские обстрелы. Об этом сообщает Липецка сельская военная администрация.

Речь идет о населенных пунктах Борщова, Слобожанское и Липцы.

Проезд к ним прекратят в связи с минной опасностью и постоянными обстрелами российской армии, угрожающими здоровью и жизни людей.

«Информация об изменениях в пропускном режиме будут освещены дополнительно», - добавили в Липецкой СВА.

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