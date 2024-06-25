Через «Дію» за полгода уже перерегистрировали около 122 тысяч транспортных средств, — МВД

Таким образом, можно перерегистрировать только автомобили категории В и мопеды.

В Украине на данный момент уже перерегистрировано около 122 тысячи транспортных средств через приложение «Дія». Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

«Начиная с 20 декабря прошлого года, когда была введена эта функция, и по состоянию на сегодняшний день перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств (через «Дію» – ред.). Когда мы называем эту цифру, то мы говорим о 2 лицах – это покупатель и продавец. То есть фактически 244 тысячи граждан уже не обращались в сервисные центры, а получили услугу онлайн», – отметил Тимченко.

В то же время, таким образом нельзя перерегистрировать, например, микроавтобусы или грузовые авто. Речь идет только о транспортных средствах категории В и мопедах.

«Так как транспортные средства, в которые (помещаются – ред.) 8 пассажиров и водитель, они еще могут быть перерегистрированы (через «Дію» – ред.). Если больше (лиц – ред.) – они должны быть перерегистрированы непосредственно во время посещения сервисного центра», - подчеркнул замглавы МВД.

Отвечая на вопрос, планируют ли в МВД изменить норму микроавтобусов и грузовых авто, он отметил, что они двигаются в этом направлении.

«В перспективе, я думаю, что мы дойдем до этого», - подчеркнул Тимченко.

Раньше мы писали, как перерегистрировать авто на другое лицо.

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