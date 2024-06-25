Что считается обособленным подразделением юрлица: разъяснение

Обособленное подразделение – это подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения, осуществляет все или часть его функций, выполняет работы или операции, оказывает услуги от имени юрлица или осуществляет представительство и защиту интересов юрлица.

Налоговая служба в Одесской области информирует, что считается обособленным подразделением юрлица.

Отмечается, что согласно пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ) понятие обособленные подразделения с целью налогообложения употребляется в значении, определенном Гражданским кодексом Украины от 16 января 2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями (далее – ГКУ) . Для разд. IV НКУ употребляется в определении Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 № 436-IV с изменениями и дополнениями (далее – ХКУ).

Согласно ст. 95 ГКУ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение и осуществляющее все или часть его функций.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения.

Руководители филиалов и представительств назначаются юридическим лицом и действуют на основании выданной им доверенности.

Сведения о филиалах и представительствах юридического лица включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) (п. 5 ст. 95 ГКУ).

Для целей разд. IV НКУ следует учитывать требования ст. 64 ХКУ, согласно которой предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, согласовывая вопросы размещения таких подразделений предприятия с соответствующими органами местного самоуправления в установленном законодательством порядке. Такие обособленные подразделения не имеют статуса юридического лица и действуют на основе положения о них, утвержденного предприятием. Предприятия могут открывать счета в учреждениях банков через свои обособленные подразделения в соответствии с законом.

Согласно ст. 9 Закона Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями в ЕГР содержатся сведения о юридическом лице, в частности, данные об обособленных подразделениях юридического лица.

Сведения, содержащиеся в ЕГР, используются для идентификации юридического лица или его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, физического лица – предпринимателя, в том числе во время осуществления ими хозяйственной деятельности и открытия счетов в банках и других финансовых учреждениях .

Итак, обособленное подразделение – это подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение, осуществляет все или часть его функций, выполняет работы или операции, оказывает услуги от имени юридического лица или осуществляет представительство и защиту интересов юридического лица.

Обособленное подразделение не является юридическим лицом. Такое подразделение наделяется имуществом создавшего его юридического лица и действует на основании утвержденного им положения.

Предприятия могут открывать счета в учреждениях банков через свои обособленные подразделения в соответствии с законом.

Сведения об обособленных подразделениях юридических лиц содержатся в ЕГР.

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