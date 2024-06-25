Практика судов
  1. В Украине

Продали землю по цене, заниженной в 9 раз: задержали мэра Мукачева Балогу и главу райсовета Ланьо

10:35, 25 июня 2024
В результате сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.
Продали землю по цене, заниженной в 9 раз: задержали мэра Мукачева Балогу и главу райсовета Ланьо
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ, НАБУ и САП разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. Чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га, передает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что организатор схемы – глава районного совета, является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом, в т.ч. от запретной сейчас «Партии регионов».

На сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.

Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за «заниженный вывод» владельцам компании-оценщика дали взятку.

«В результате таких сделок с землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев», - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали мэра, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

В соответствии с совершенными преступлениями должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщика и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

– ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

– ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

В СБУ не называют фамилии, но, по данным СМИ, речь идет о городском голове Мукачево Закарпатской области Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланьо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет

Группа народных депутатов предлагает законодательно решить проблему, по которой мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Водитель управлял автомобилем под алкоголем, но сообщил, что управлял Mitsubishi не он, а автопилот: что решил суд

Полиция и суд хоть и послушали о технических характеристиках современных автомобилей, но не поверили водителю.

Осужденных, которые не отбыли наказание в результате вооруженной агрессии и временной оккупации, освободят от дальнейшего отбывания наказания – Комитет рекомендовал законопроект

Также предлагается исключить из УПК статью 615-1 «Восстановление утраченных материалов уголовного производства в условиях военного положения» и дополнить УПК новым разделом об особенностях досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии и временной оккупации.

Правительство опубликовало Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

Соискатели высшего образования женского пола могут быть привлечены к такой подготовке, если они изъявили такое желание, не позднее чем за 6 месяцев до начала практической подготовки базовой подготовки.

В УПК внесут изменения относительно сроков досудебного расследования

Из УПК исключат норму о том, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео