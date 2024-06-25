Продали землю по цене, заниженной в 9 раз: задержали мэра Мукачева Балогу и главу райсовета Ланьо

В результате сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

СБУ, НАБУ и САП разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. Чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га, передает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что организатор схемы – глава районного совета, является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом, в т.ч. от запретной сейчас «Партии регионов».

На сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.

Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за «заниженный вывод» владельцам компании-оценщика дали взятку.

«В результате таких сделок с землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев», - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали мэра, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

В соответствии с совершенными преступлениями должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщика и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

– ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

– ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

В СБУ не называют фамилии, но, по данным СМИ, речь идет о городском голове Мукачево Закарпатской области Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланьо.

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