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Продали землю за ціною, заниженою у 9 разів: затримали мера Мукачева Балогу та голову райради Ланьо

10:35, 25 червня 2024
Унаслідок оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.
Продали землю за ціною, заниженою у 9 разів: затримали мера Мукачева Балогу та голову райради Ланьо
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СБУ, НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. Посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га, передає пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначають, що організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз «Партії регіонів».

На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

«Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців», - повідомляють у СБУ.

Наразі правоохоронці затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

- ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

У СБУ не називають прізвища, але, за даним ЗМІ, мова йде про міському голові Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо.

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