$1 млн за «партію ухилянтів»: на Одещині «бізнесмени» намагалися переправити за кордон 100 військовозобов’язаних

Правоохоронці зупинили чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками, інші 53 не встигли дістатися «точки збору».

На Одещині викрили угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон. До його складу входив правоохоронець. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказано, що організував «бізнес» житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував військовозобов’язаних, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до держкордону, який вони надалі перетинали пішки.

Правоохоронець консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

21 червня працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб.

Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися «точки збору».

За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій «партії ухилянтів» ділки розраховували заробити близько 1 млн доларів, додали в ДБР.

Наразі учасників угрупування затримано.

Їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Всім затриманим чоловікам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до ТЦК.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.

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