В Україні визначили локації, де розташують малі електростанції

В Міненерго заявили, що по всій території країни визначено місця, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки.

Фото: rada.gov.ua

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що для нарощування потужностей до наступної зими ведеться активна робота з міжнародними партнерами, бізнесом і місцевою владою для встановлення розподіленої генерації на місцях, передає прес-служба Міненерго.

«По всій території країни визначено локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки, які дозволять забезпечити критичні потреби в електропостачанні у холодний період», - сказав міністр під час зустрічі з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським.

Зазначається, що сторони обговорили можливість закупівель відповідного устаткування за кошти Фонду підтримки енергетики України, який створений навесні 2022 року. Наразі загальна сума внесків донорів до Фонду (перерахованих та анонсованих) складає понад 545 млн євро.

Також сторони обговорили питання подальшої інтеграції українського електроенергетичного ринку до європейського та законопроекти, важливі для її реалізації.

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