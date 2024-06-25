Угорщина не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його, — Орбан

Угорський прем’єр зазначив, що Будапешт підтримує початок переговорів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, які розпочинаються у вівторок, 25 червня. Водночас Угорщина не блокуватиме процес. Про це повідомляє Tagesschau.

«Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів», - заявив Орбан.

Угорський прем’єр додав, що переговори - це «суто політично мотивований процес».

«Але спочатку ми маємо вивчити, які будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не було уточнено на практиці», - сказав він.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що переговори щодо вступу України до Євросоюзу розпочнуться 25 червня.

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