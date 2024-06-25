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Людині вперше в світі вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів: що про нього відомо

11:50, 25 червня 2024
13-річний хлопець із Великої Британії став першою у світі людиною, якій провели таку операцію.
Людині вперше в світі вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів: що про нього відомо
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Великій Британії підлітку вживили мозковий імплант Picostim для контролю епілептичних нападів. Про це пише The Guardian. 

Таким чином хлопець став першою у світі людиною, якій провели таку операцію.

Зазначається, що 13-річний Оран Ноулсон має синдром Леннокса-Гасто - це важка форма епілепсії, яка проявляється в дитинстві. Цей синдром у хлопця розвинувся у три роки. На день у дитини могло траплятися до сотні епілептичних нападів: хлопець втрачав свідомість, мав проблеми з диханням, внаслідок чого потребував реанімації. Через це він потребував цілодобового догляду, бо напади могли статися в будь-який час доби. 

Під час операції підлітку вживили два електроди глибоко в мозок.

 Пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см встановили в простір у черепі, де попередньо видалили кістку. 

Як тільки хлопець прийшов до тями після операції, пристрій увімкнули, і він почав створювати постійну м'яку електричну стимуляцію мозку з метою блокування електричних шляхів, які дозволяють нападам закріпитися.

Нейростимулятор перебуває під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи денні напади на 80%.

Через сім місяців після операції мати підлітка повідомила, що він більше не має нападів удень, а нічні стали коротшими і менш серйозними. Оран почав вчитись їздити верхи.

Нейростимулятор Picostim, що належить компанії Amber Therapeutics, також використовують для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона.

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