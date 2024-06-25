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Человеку впервые в мире вживили мозговой имплант для контроля эпилептических приступов: что о нем известно

11:50, 25 июня 2024
13-летний парень из Великобритании стал первым в мире человеком, которому провели такую ​​операцию.
Человеку впервые в мире вживили мозговой имплант для контроля эпилептических приступов: что о нем известно
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Великобритании подростку вживили мозговой имплант Picostim для контроля эпилептических приступов. Об этом пишет The Guardian. 

Таким образом, парень стал первым в мире человеком, которому провели такую ​​операцию.

Отмечается, что у 13-летнего Оран Ноулсона синдром Леннокса-Гасто - это тяжелая форма эпилепсии, которая проявляется в детстве. Этот синдром у парня развился в три года. На день у ребенка могло случаться до сотни эпилептических приступов: парень терял сознание, имел проблемы с дыханием, в результате чего нуждался в реанимации. Поэтому он нуждался в круглосуточном уходе, потому что нападения могли произойти в любое время суток.

Во время операции подростку вживили два электрода глубоко в мозг.

 Устройство размером 3,5 см и толщиной 0,6 см установили в пространство черепа, где предварительно удалили кость.

Как только парень пришел в себя после операции, устройство включили, и он начал создавать постоянную мягкую электрическую стимуляцию мозга с целью блокировки электрических путей, позволяющих приступам закрепиться.

Нейростимулятор находится под черепом и посылает электрические сигналы глубоко в мозг, уменьшая дневные приступы на 80%.

Спустя семь месяцев после операции мать подростка сообщила, что у него больше нет нападений днем, а ночные стали короче и менее серьезными. Оран начал учиться ездить верхом.

Нейростимулятор Picostim, принадлежащий компании Amber Therapeutics, также используется для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.

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