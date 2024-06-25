Человеку впервые в мире вживили мозговой имплант для контроля эпилептических приступов: что о нем известно

13-летний парень из Великобритании стал первым в мире человеком, которому провели такую ​​операцию.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Великобритании подростку вживили мозговой имплант Picostim для контроля эпилептических приступов. Об этом пишет The Guardian.

Таким образом, парень стал первым в мире человеком, которому провели такую ​​операцию.

Отмечается, что у 13-летнего Оран Ноулсона синдром Леннокса-Гасто - это тяжелая форма эпилепсии, которая проявляется в детстве. Этот синдром у парня развился в три года. На день у ребенка могло случаться до сотни эпилептических приступов: парень терял сознание, имел проблемы с дыханием, в результате чего нуждался в реанимации. Поэтому он нуждался в круглосуточном уходе, потому что нападения могли произойти в любое время суток.

Во время операции подростку вживили два электрода глубоко в мозг.

Устройство размером 3,5 см и толщиной 0,6 см установили в пространство черепа, где предварительно удалили кость.

Как только парень пришел в себя после операции, устройство включили, и он начал создавать постоянную мягкую электрическую стимуляцию мозга с целью блокировки электрических путей, позволяющих приступам закрепиться.

Нейростимулятор находится под черепом и посылает электрические сигналы глубоко в мозг, уменьшая дневные приступы на 80%.

Спустя семь месяцев после операции мать подростка сообщила, что у него больше нет нападений днем, а ночные стали короче и менее серьезными. Оран начал учиться ездить верхом.

Нейростимулятор Picostim, принадлежащий компании Amber Therapeutics, также используется для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.