У США нет оценок того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, — Госдеп

В Госдепе США отреагировали на обвинение рф в ударе по оккупированному Севастополю.

У Соединенных Штатов Америки нет оценок того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю в оккупированном Крыму 23 июня. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает Sky News.

Он прокомментировал сообщение минобороны рф о том, что удары по оккупированному Крыму были нанесены поставленными США ракетами ATACMS, а запрограммировали их якобы американские специалисты.

Миллер заметил, что россия не впервые делает «бессмысленные, гиперболизированные заявления о чьей-то ответственности, не подтверждаемые фактами».

«У меня нет никакой оценки этой атаки, включая тех, кто ответственен за нее. Но вы видели, как рф выдвигает нелепые заявления об ответственности в прошлом», – отметил он.

Спикер Госдепа напомнил, как в марте этого года рф обвинила США в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холли», хотя Штаты предупреждали их об угрозе нападения.

«Для москвы не является чем-то необычным делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, не порожденные фактами», – отметил Миллер.

Также представитель Госдепа отметил, что США предоставляют оружие Украине, «чтобы оно могло оградить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, включая Крым, который, конечно, является частью Украины».

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