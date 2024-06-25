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У США нет оценок того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, — Госдеп

09:45, 25 июня 2024
В Госдепе США отреагировали на обвинение рф в ударе по оккупированному Севастополю.
У США нет оценок того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, — Госдеп
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У Соединенных Штатов Америки нет оценок того, кто именно несет ответственность за ракетный удар по Севастополю в оккупированном Крыму 23 июня. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает Sky News.

Он прокомментировал сообщение минобороны рф о том, что удары по оккупированному Крыму были нанесены поставленными США ракетами ATACMS, а запрограммировали их якобы американские специалисты.

Миллер заметил, что россия не впервые делает «бессмысленные, гиперболизированные заявления о чьей-то ответственности, не подтверждаемые фактами».

«У меня нет никакой оценки этой атаки, включая тех, кто ответственен за нее. Но вы видели, как рф выдвигает нелепые заявления об ответственности в прошлом», – отметил он.

Спикер Госдепа напомнил, как в марте этого года рф обвинила США в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холли», хотя Штаты предупреждали их об угрозе нападения.

«Для москвы не является чем-то необычным делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, не порожденные фактами», – отметил Миллер.

Также представитель Госдепа отметил, что США предоставляют оружие Украине, «чтобы оно могло оградить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, включая Крым, который, конечно, является частью Украины».

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