В Германии кортеж Виктора Орбана попал в ДТП: погиб полицейский

Премьер-министр Венгрии посетил Германию ради футбольного матча, однако его поездка стала роковой для немецкого полицейского.

В Германии кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попал в аварию. В результате ДТП погиб немецкий полицейский, еще один офицер пострадал. Об этом сообщает Bild.

Авария произошла в городе Штутгарт.

ДТП создала 69-летняя женщина. Она выехала на BMW за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, сопровождавшего автомобиль Орбана.

Из-за силы удара BMW полицейского отбросило на мотоцикл 27-летнего офицера по сопровождению Орбана. Оба правоохранителя с серьезными травмами попали в больницу.

Вскоре 61-летний полицейский скончался в больнице.

Издание отмечает, что Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.

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