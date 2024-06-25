У Німеччині кортеж Віктора Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський

Прем'єр-міністр Угорщини відвідав Німеччину заради футбольного матчу, однак його поїздка стала фатальною для німецького поліцейського.

У Німеччині кортеж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана потрапив у аварію. Внаслідок ДТП загинув німецький поліцейський, ще один офіцер постраждав. Про це повідомляє Bild.

Аварія сталася у місті Штутгарт.

ДТП спричинила 69-річна жінка. Вона виїхала на BMW за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Через силу удару BMW поліцейського відкинуло на мотоцикл 27-річного офіцера із супроводу Орбана. Обоє правоохоронців із серйозними травмами потрапили до лікарні.

Невдовзі 61-річний поліцейський помер у лікарні.

Видання зазначає, що Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.

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