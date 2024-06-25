Нардепу Николаю Тищенко сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военного в Днепре, — ГБР

ГБР установило, что группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ.

Сообщено о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Депутат уведомлен о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

В свою очередь Офис Генпрокурора сообщает о согласовании ходатайства об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, в связи с упомянутыми событиями сообщено о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному преступлению. Следственные действия продолжаются.

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