В Украине отмечают День таможенной службы: еще празднуют 25 июня

Также в мире ежегодно 25 июня отмечается День моряка.

Во вторник, 25 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В Украине в этот день отмечают День таможенной службы.

Отмечается ежегодно 25 июня в день принятия Верховной Радой 1991 Закона о таможенном деле в Украине. Соответствующий Указ Президента был подписан 22 июня 1992 года.

Таможенная служба – один из основных атрибутов государства. Провозглашение государственного суверенитета и независимости Украины в 1991 году обусловило неотложную потребность в обеспечении надлежащей защиты экономических интересов страны.

Законы Украины «О таможенном деле в Украине» (принятый 25 июня 1991 года), «О Едином таможенном тарифе» и Таможенном кодексе (введенные в действие в течение 1991-1992 годов) стали законодательной основой организации таможенного дела в государстве, создания таможенной системы Украины.

Также в мире ежегодно 25 июня отмечается День моряка. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Входящие в ООН государства-члены Международной морской организации IMO (International Maritime Organization, IMO) подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, которая стала основанием для основания этой международной даты.

Сегодня, 25 июня, отмечают Всемирный день витилиго. Витилиго – это редкое кожное заболевание, которое возникает из-за нехватки пигмента меланина и характеризуется образованием бледных или белых пятен на коже. Эту дату выбрали в память о музыканте Майкле Джексоне, который страдал этим заболеванием.

Какой сегодня церковный праздник:

25 июня православная церковь чтит память святой мученицы Февронии.

Календарь важных событий за 25 июня:

1783 – Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода;

1848 - Во время "весны народов" в Галиции по решению Главного русского совета над Львовской ратушей был вывешен сине-желтый флаг;

1857 - Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла";

1863 – Сегун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев;

1872 – В Немецкой империи запрещена деятельность Ордена иезуитов;

1878 – Начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии;

1939 - Во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. С приходом большевиков в сентябре НТШ прекратило свою деятельность, а в начале следующего года Общество и все связанные с ним учреждения ликвидированы;

1950 – Армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война;

1957 - Создана игрушка "летающая тарелка";

1991 – Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии;

1991 – Принят Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

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