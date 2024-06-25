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Поддержка госбюджета: Украина и Евросоюз заключили кредитное соглашение в Ukraine Facility

09:27, 25 июня 2024
Кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 миллиардов евро для поддержки государственного бюджета страны.
Поддержка госбюджета: Украина и Евросоюз заключили кредитное соглашение в Ukraine Facility
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Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Указывается, что документ подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 миллиардов евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility.

«Средства, полученные по этому соглашению, обеспечат предполагаемую и гибкую поддержку нашему государству, адаптированную к беспрецедентным вызовам, вызванным войной с рф», - отметили в регуляторе.

Кроме того, уже в ближайшее время после вступления этого соглашения в силу Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility.

Следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

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