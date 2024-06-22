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Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility – єврокомісар

12:23, 22 червня 2024
Україна отримає €1,9 млрд попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени.
Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility – єврокомісар
Джерело фото: Bloomberg via Getty Images
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ЄС виділить Україні €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility вже наступного тижня. Як пише «Інтерфакс-Україна», про це у п'ятницю, 21 червня, в Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

«Щодо Ukraine Facility: Україна отримає €1,9 млрд попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени», – сказав він.

Домбровскіс нагадав, що у рамках Конференції з відновлення України в Берліні було підписано «гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС» на суму €1,4 млрд.

«Одразу після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною», – сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

Слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

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