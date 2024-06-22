Практика судов
  1. В мире

Украина на следующей неделе получит €1,9 млрд в рамках Ukraine Facility – еврокомиссар

12:23, 22 июня 2024
Украина получит €1,9 млрд предварительного финансирования на следующей неделе, а следующие два регулярных платежа могут произойти позже осенью.
Украина на следующей неделе получит €1,9 млрд в рамках Ukraine Facility – еврокомиссар
Источник фото: Bloomberg via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ЕС выделит Украине 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility уже на следующей неделе. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом в пятницу, 21 июня, в Люксембурге на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономическим вопросам сообщил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

«Об Ukraine Facility: Украина получит €1,9 млрд предварительного финансирования на следующей неделе, а следующие два регулярных платежа могут произойти позже осенью», – сказал он.

Домбровскис напомнил, что в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине было подписано «гарантийное соглашение с международными финансовыми институтами и банками развития стран-членов ЕС» на сумму €1,4 млрд.

«Сразу после этой пресс-конференции вместе с Европейским инвестиционным фондом мы запустим пилотный механизм в рамках Invest EU, чтобы позволить экспортно-кредитным агентствам поддерживать малый и средний бизнес в торговле с Украиной», – сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility.

Следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ремонт помещений для дисциплинарных инспекторов продлится до конца 2025 года, но для этого еще нужны деньги – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что органы власти не слишком помогают решить проблему с помещением для Службы дисциплинарных инспекторов.

Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+

Правительство обнародовало изменения в постановление о порядке формирования электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но не упомянуло о приложении Резерв+.

Военная полиция сможет материально поощрять обличителей и привлекать их на договорных началах

Законопроект о создании Военной полиции предусматривает, что она осуществляет сотрудничество с лицами, в том числе на договорных началах, для получения информации о преступлениях, предотвращение которых относится к компетенции Военной полиции, а также об угрозах государственному имуществу или военным объектам.

ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного

Администратором информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного, судя по объявленным тендерам, является госпредприятие «Дія».

Сколько денег Украина получит от ЕС за вступление в силу закона о БЭБ

Теперь законы о реформах в Украине четко привязаны к суммам, которые будет выделять или не выделять ЕС за их принятие, а за использованием средств будут следить ревизоры от ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси