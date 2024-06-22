Украина на следующей неделе получит €1,9 млрд в рамках Ukraine Facility – еврокомиссар

Украина получит €1,9 млрд предварительного финансирования на следующей неделе, а следующие два регулярных платежа могут произойти позже осенью.

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ЕС выделит Украине 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility уже на следующей неделе. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом в пятницу, 21 июня, в Люксембурге на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономическим вопросам сообщил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

«Об Ukraine Facility: Украина получит €1,9 млрд предварительного финансирования на следующей неделе, а следующие два регулярных платежа могут произойти позже осенью», – сказал он.

Домбровскис напомнил, что в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине было подписано «гарантийное соглашение с международными финансовыми институтами и банками развития стран-членов ЕС» на сумму €1,4 млрд.

«Сразу после этой пресс-конференции вместе с Европейским инвестиционным фондом мы запустим пилотный механизм в рамках Invest EU, чтобы позволить экспортно-кредитным агентствам поддерживать малый и средний бизнес в торговле с Украиной», – сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility.

Следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

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