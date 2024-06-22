«Скифское золото» будет экспонироваться в Киеве до деоккупации Крыма, — Минкульт

5 июля в Национальном музее истории Украины откроется выставка «скифского золота».

В Сокровищнице Национального музея истории Украины 5 июля начнет работу выставочный проект «Сокровища Крыма. Возвращение». Об этом сообщает Минкульт.

Как сообщается, экспозиция станет постоянной в стенах музея и будет продолжаться до окончательной деоккупации Крыма, после чего коллекцию планируют переместить на территорию полуострова.

В экспозиции представят более полутысячи экспонатов, известных как «скифское золото», которые удалось вернуть в Украину из Нидерландов после почти 10 лет судов.

Сообщается, что посетители выставки смогут увидеть 565 уникальных артефактов. Это древнегреческие, древнеримские, позднескифские, сарматские, гунские и готские вещи, найденные в течение 19-21 веков в ходе археологических исследований Крыма.

Ранее мы писали, что "Скифское золото" вернулось в Украину из Нидерландов.

Перед этим Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и принял, что "скифское золото" должно быть передано Украине.

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