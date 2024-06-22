«Скіфське золото» експонуватиметься у Києві до деокупації Криму, — Мінкульт

5 липня в Національному музеї історії України відкриється виставка «скіфського золота».

У Скарбниці Національного музею історії України 5 липня розпочне роботу виставковий проєкт «Скарби Криму. Повернення». Про це повідомляє Мінкульт.

Як стало відомо, експозиція стане постійною в стінах музею і триватиме до остаточної деокупації Криму, після чого колекцію планують перемістити на територію півострова.

В експозиції представлять більш ніж пів тисячі експонатів, відомих як «скіфське золото», які вдалося повернути в Україну з Нідерландів після майже 10 років судів.

Повідомляється, що відвідувачі виставки матимуть змогу побачити 565 унікальних артефактів. Це давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські та готські речі, знайдені протягом 19-21 століть у ході археологічних досліджень Криму.

Раніше ми писали, що «Скіфське золото» повернулося до України з Нідерландів.

Перед цим Верховний суд Нідерландів відхилив касаційну скаргу «кримських музеїв» та ухвалив, що «скіфське золото» має бути передано Україні.

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