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  1. В Україні

«Скіфське золото» повернулося до України з Нідерландів

12:33, 27 листопада 2023
Артефакти повернули після майже десяти років судових процесів.
«Скіфське золото» повернулося до України з Нідерландів
Фото: Національний музей історії України
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27 листопада «Скіфське золото» нарешті повернулося в Україну — протягом більше девʼяти років експонати зберігалися в Нідерландах. Про це повідомив Національний музей історії України.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук відзначив, що інституція докладе усіх зусиль для збереження повернених цінностей.

"Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити", – сказав він. 

Раніше ми писали, що Україна домагається безоплатного повернення «Скіфського золота» з Нідерландів.

Також повідомлялося, що музей Алларда Пірсона у Нідерландах скасував борги за зберігання «Скіфського золота». 

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