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  1. В Україні

рф хоче «вбити клин» між українськими військовими та політиками — Данілов

12:33, 27 листопада 2023
Секретар РНБО заявив, що росія намагається «поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні».
рф хоче «вбити клин» між українськими військовими та політиками — Данілов
Фото: ukrinform.ua
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в останні два місяці рф активувала свою мережу прихованих шпигунів в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю The Times, передає «Радіо Свобода».

За його словами, Кремль розуміє, що перемогти військових шляхом не може, тому намагається зробити це за допомогою внутрішньої дестабілізації.

Данілов повідомив, що рф має своїх агентів у різних держструктурах, включно з СБУ. Їм було дано команду підірвати єдність країни. Головна мета російських агентів – «вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення».

Секретар РНБО додав, що росія намагається скористатися «так званою напругою» між Президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Данілов також розповів, що Кремль намагається «поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні».

Раніше Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році.

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