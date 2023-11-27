рф хочет «вбить клин» между украинскими военными и политиками — Данилов

Секретарь СНБО заявил, что россия пытается «распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине».

Фото: ukrinform.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в последние два месяца россия активировала свою сеть скрытых шпионов в Украине. Об этом он заявил в интервью The Times, передает «Радио Свобода».

По его словам, Кремль понимает, что победить военным путем не может, поэтому пытается сделать это путем внутренней дестабилизации.

Данилов сообщил, что у россии есть свои агенты в различных госструктурах, включая СБУ. Им было дано команду подорвать единство страны. Главная цель российских агентов – «вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения».

Секретарь СНБО добавил, что рф пытается воспользоваться «так называемым напряжением» между Президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Данилов также рассказал, что Кремль пытается «распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине».

Ранее Данилов раскрыл ключевой фактор, определяющий завершение войны в 2024 году.

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