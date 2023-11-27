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Украина стала 35-й страной, судебные решения которой появятся в международной базе данных по интеллектуальной собственности

12:31, 27 ноября 2023
Между Верховным Судом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности подписан Меморандум о Базе данных судебных решений WIPO Lex-Judgments.
Украина стала 35-й страной, судебные решения которой появятся в международной базе данных по интеллектуальной собственности
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Украина присоединилась к инициативе, которая призвана обеспечить доступность судебных решений в области интеллектуальной собственности на международном уровне. Украинские судебные решения теперь будут доступны в международной базе данных по интеллектуальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко и Генеральный директор ВОИС Дарен Танг подписали Меморандум о взаимопонимании между Верховным Судом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по Базе данных судебных решений WIPO Lex-Judgments.

Эта инициатива направлена на сотрудничество и распространение ключевых судебных решений в сфере интеллектуальной собственности через соответствующую базу данных, которую обслуживает ВОИС.

WIPO Lex-Judgments, созданная ВОИС в 2020 году, предоставляет доступ к наиболее значимым судебным решениям по интеллектуальной собственности разных стран мира. Эти решения отобраны самими судами каждого государства-члена из-за их значимости, важности или как прецедентные решения.

Украине предоставлен доступ к веб-интерфейсу для внесения судебных решений и соответствующей информации в Базу данных WIPO Lex-Judgments.

При этом Верховный Суд отбирает судебные решения для внесения в указанную Базу данных по собственному усмотрению, преимущественно используя такие не совокупные критерии:

  • окончательные решения по существу дела, принятые судом;
  • решения, устанавливающие прецеденты или убедительные толкования для будущих решений;
  • решения, цитируемые в других решениях или иным образом высоко оцененные учеными или правовым сообществом;
  • решения, имеющие значительное влияние на предмет спора (например, вопросы, появившиеся в связи с последним развитием технологий или касающиеся влияния на экономический сектор).

WIPO Lex-Judgments дополняет информацию Базы данных WIPO Lex, которая является хранилищем собранной ВОИС глобальной коллекции нормативно-правовых актов и договоров в IP-сфере. База данных содержит подробные библиографические сведения обо всех соответствующих решениях (с функцией поиска), включая их предмет; название органа, принявшего решение; тип разбирательства; соответствующие положения нормативных актов; ключевые слова и резюме, а также полные тексты решений на языке оригинала.

Присоединение к такой Базе данных открывает для Украины новые возможности и перспективы дальнейшего развития, в частности в области интеллектуальной собственности. Несмотря на полномасштабное вторжение и агрессию рф, международные партнеры в очередной раз продемонстрировали Украине свою поддержку по интеграции в ИР-систему Европейского Союза.

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