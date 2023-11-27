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Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, находящегося на хранении в архивах: что нужно знать

18:13, 27 ноября 2023
В Минюсте рассказали об особенностях внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, находящегося на хранении в государственных архивах.
Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, находящегося на хранении в архивах: что нужно знать
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Министерство юстиции Украины напомнило порядок внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, если со времени составления актовой записи прошло 75 лет, а сама запись уже передана на постоянное хранение в Государственный архив. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Книги реєстрації актів цивільного стану (записи про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть) зберігаються у відділах реєстрації актів цивільного стану впродовж 75 років з моменту їхнього складання.

Після закінчення 75 років ці книги передаються до державних архівів областей.

У разі необхідності внесення змін до актового запису цивільного стану, який передано на зберігання до державного архіву, відділ державної реєстрації актів цивільного стану приймає від заявника заяву про внесення змін складає висновок, після чого протягом 3-ьох робочих днів надсилає його разом з матеріалами справи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації за місцем зберігання актового запису цивільного стану.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації вивчає отримані матеріали справи та протягом 7-ми робочих днів з дня отримання висновку з матеріалами справи надсилає відповідне повідомлення до Державного архіву.

Державний архів протягом 10-ти робочих днів вносить зміни до актового запису та надсилає архівну довідку з внесеними змінами разом з копією актового запису цивільного стану до того самого відділу ДРАЦС управління державної реєстрації.

На підставі копії актового запису та отриманої довідки відділ державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше наступного робочого дня з дня її отримання повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, на якому проставляє штамп «Повторно».

У випадку, коли відомості такого актового запису цивільного стану внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, зазначений відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі отриманих матеріалів справи з урахуванням архівної копії цього запису та довідки не пізніше наступного робочого дня з дня її отримання вносить відповідні зміни до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

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