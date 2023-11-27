«Цирк» в правительстве: оппозиция Польши раскритиковала попытки Моравецкого создать правительство

Кервинский назвал правительство "цирком марионеток Качиньского".

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Польская оппозиция выразила возмущение и обвинила нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого в затягивании времени в попытке создать правительство, которое вероятно не получит вотума доверия. Об этом заявил депутат от "Гражданской коалиции" Марчин Кервинский в интервью Radio Zet.

Он выразил возмущение относительно сегодняшней присяги правительства Моравецкого, назвав это "цирком марионеток Качиньского".

"Еще одна часть этой трагикомедии. Давайте будем серьезными. Мы все знаем, что это одна большая комедия и фарс. Это затягивание времени", - отметил представитель оппозиции.

"Он знает, что проиграл выборы и, прежде всего, проиграл в партии "Право и справедливость"... Качинский не простит того, что выборы не были выиграны", - подчеркнул Кервинский.

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