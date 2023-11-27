«Цирк» в уряді: опозиція Польщі розкритикувала спроби Моравецького створити уряд

Кервінський назвав уряд «цирком маріонеток Качинського».

Джерело фото: Reuters

Польська опозиція висловила обурення та звинуватила нинішнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у затягуванні часу в спробі створити уряд, який ймовірно не отримає вотуму довіри. Про це заявив депутат від «Громадянської коаліції» Марчин Кервінський в інтерв'ю Radio Zet.

Він висловив обурення щодо сьогоднішнього присяги уряду Моравецького, назвавши це «цирком маріонеток Качинського».

«Ще одна частина цієї трагікомедії. Давайте будемо серйозними. Ми всі знаємо, що це одна велика комедія і фарс. Це затягування часу», - відзначив представник опозиції.

«Він знає, що програв вибори і, перш за все, програв у партії «Право і справедливість»… Качинський не пробачить того, що вибори не були виграні», – підкреслив Кервінський.

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