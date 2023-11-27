Кабмін опублікував постанову про можливість збільшення зарплат працівникам деяких місцевих держадміністрацій

Місцеві державні адміністрації на територіях відновлення можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці.

Працівникам певних місцевих держадміністрацій можуть збільшити зарплату. Так, Уряд опублікував свою постанову від 21 листопада 2023 р. № 1223, якою внесені зміни до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».

Згідно з документом, місцеві державні адміністрації на територіях відновлення (тих, де велися бойові дії або вони були тимчасово окуповані) та прифронтових територіях можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого у державному бюджеті.

Відповідно до неї установлено, що місцеві державні адміністрації, працівники яких безпосередньо виконують обов’язки та завдання на територіях територіальних громад і мікрорегіонів, які належать до територій відновлення відповідно до Порядку визначення територій відновлення, затвердженого постановою КМУ від 18 липня 2023 р. № 731»Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад, та/або які належать до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування до 100 відсотків затвердженого у Державному бюджеті України на відповідний рік фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій.

Автор: Наталя Мамченко

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