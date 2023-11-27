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НАЗК перейменувало Реєстр корупціонерів на Реєстр порушників на своєму сайті

11:47, 27 листопада 2023
Тепер корупціонерів називають порушниками, - НАЗК оновило головну сторінку сайту.
НАЗК перейменувало Реєстр корупціонерів на Реєстр порушників на своєму сайті
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило зовнішній вигляд своєї головної сторінки. Основною помітною зміною стало перейменування «Реєстру корупціонерів» на «Реєстр порушників».

Нагадаємо, закон про запобігання корупції не оперує таким терміном, як «реєстр корупціонерів».

Офіційна назва цієї бази - Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Туди вносяться відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року. Зазвичай на своєму сайті НАЗК називало його скорочено – Реєстр корупціонерів.

НАЗК додає інформацію до реєстру на основі: 

електронної копії рішення суду з Єдиного державного реєстру судових рішень;

завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо також, що 5 вересня Верховною Радою в цілому як закон законопроект 9587-д про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законів щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Він передбачав, що чиновників та посадовців будуть притягати до відповідальності за несвоєчасне подання електронних декларацій в автоматичному режимі. Втім, даний закон Президент не підписав.

Зокрема, тоді питання викликало те, що у ст. 59 Закону «Про запобігання корупції» відповідно до поправок до другого читання передбачалося, що до Реєстру корупціонерів не включаються відомості про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Також пропонувалося не включати до Реєстру корупціонерів осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та/або четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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