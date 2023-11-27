У Києві головну ялинку встановлять до 6 грудня — Кличко

Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі.

У цьому році головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, на встановлення ялинки місто грошей не витрачатиме.

«Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії», - сказано у повідомленні.

Також Кличко додав, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Мер столиці також зазначив, що ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня.

«І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня», - сказав він.

Проте у КМВА повідомили, що ялинка стоятиме до 20 січня.

ОНОВЛЕНО 11:57

КМВА виправила інформацію дату, до якої стоятиме головна ялинка країни. Тепер там вказано 10 січня.

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