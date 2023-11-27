В Киеве главную елку установят до 6 декабря — Кличко

Главную елку страны установят на Софийской площади.

В этом году главную елку страны установят на Софийской площади. Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, на установку елки город денег не будет тратить.

«Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии», - говорится в сообщении.

Также Кличко добавил, что массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Мэр столицы также отметил, что елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря.

«И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января», - сказал он.

Однако в КМВА сообщили, что елка будет стоять до 20 января.

ОБНОВЛЕНО 11:57

КГВА исправила информацию о дате, до которой будет стоять главная елка страны. Теперь там указано 10 января.

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