Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о возможности увеличения зарплат работникам некоторых местных госадминистраций

Местные государственные администрации на территориях восстановления могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда.

НАПК переименовало Реестр коррупционеров в Реестр нарушителей на своем сайте

Теперь коррупционеров называют нарушителями, - НАПК обновило главную страницу сайта.

Экс-председатель Высшего совета правосудия хочет занять должность проректора Национальной школы судей

Высшая квалификационная комиссия судей просит предоставить обоснование необходимости назначения Андрея Овсиенко на должность.

Применение электронных браслетов для лиц, совершивших домашнее насилие: Верховная Рада приняла изменения в кодексы за основу

Предлагаются изменения в УК, УПК и ГПК в части применения электронных средств контроля, которые отслеживают выполнение обидчиком требований ограничительных предписаний и ограничительных мер, а также запреты приближаться к потерпевшему.

Верховный Суд высказался о требовании по высотности в процессе строительства

Строительство объекта с отклонением от утвержденного и согласованного проекта в части высотности, пожарных и инсоляционных требований не допускается – позиция ВС.

  1. Публикации
  2. / В Украине

НАПК переименовало Реестр коррупционеров в Реестр нарушителей на своем сайте

11:47, 27 ноября 2023
Теперь коррупционеров называют нарушителями, - НАПК обновило главную страницу сайта.
НАПК переименовало Реестр коррупционеров в Реестр нарушителей на своем сайте
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило внешний вид своей главной страницы. Основным заметным изменением стало переименование «Реестра коррупционеров» в «Реестр нарушителей».

Напомним, закон о предотвращении коррупции не оперирует таким термином, как «реестр коррупционеров».

Официальное название этой базы – Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Туда вносятся сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года. Обычно на своем сайте НАПК называло его сокращенно – Реестр коррупционеров.

НАПК добавляет информацию в реестр на основе:

электронной копии решения суда из Единого государственного реестра судебных решений;

заверенной в установленном порядке бумажной копии распорядительного документа о наложении дисциплинарного взыскания.

Напомним также, что 5 сентября Верховной Радой в целом как закон законопроект 9587-д о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Он предполагал, что чиновников и должностных лиц будут привлекать к ответственности за несвоевременную подачу электронных деклараций в автоматическом режиме. Впрочем, данный закон Президент не подписал.

В частности, тогда вопрос вызвал то, что в ст. 59 Закона «О предотвращении коррупции» в соответствии с поправками ко второму чтению предполагалось, что в Реестр коррупционеров не включаются сведения о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также предлагалось не включать в Реестр коррупционеров лиц, привлеченных к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и/или четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду