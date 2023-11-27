НАПК переименовало Реестр коррупционеров в Реестр нарушителей на своем сайте

Теперь коррупционеров называют нарушителями, - НАПК обновило главную страницу сайта.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило внешний вид своей главной страницы. Основным заметным изменением стало переименование «Реестра коррупционеров» в «Реестр нарушителей».

Напомним, закон о предотвращении коррупции не оперирует таким термином, как «реестр коррупционеров».

Официальное название этой базы – Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Туда вносятся сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года. Обычно на своем сайте НАПК называло его сокращенно – Реестр коррупционеров.

НАПК добавляет информацию в реестр на основе:

электронной копии решения суда из Единого государственного реестра судебных решений;

заверенной в установленном порядке бумажной копии распорядительного документа о наложении дисциплинарного взыскания.

Напомним также, что 5 сентября Верховной Радой в целом как закон законопроект 9587-д о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Он предполагал, что чиновников и должностных лиц будут привлекать к ответственности за несвоевременную подачу электронных деклараций в автоматическом режиме. Впрочем, данный закон Президент не подписал.

В частности, тогда вопрос вызвал то, что в ст. 59 Закона «О предотвращении коррупции» в соответствии с поправками ко второму чтению предполагалось, что в Реестр коррупционеров не включаются сведения о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также предлагалось не включать в Реестр коррупционеров лиц, привлеченных к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и/или четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автор: Наталья Мамченко

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