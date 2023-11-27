Кабмин опубликовал постановление о возможности увеличения зарплат работникам некоторых местных госадминистраций

Местные государственные администрации на территориях восстановления могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда.

Работникам некоторых местных госадминистраций могут увеличить зарплату. Так, Правительство опубликовало свое постановление от 21 ноября 2023 г. № 1223, которым внесены изменения в постановление КМУ от 9 ноября 2016 г. № 787 «О расходах на оплату труда работников местных государственных администраций».

Согласно документу местные государственные администрации на территориях восстановления (тех, где велись боевые действия или они были временно оккупированы) и прифронтовых территориях могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в государственном бюджете.

В соответствии с ней установлено, что местные государственные администрации, работники которых напрямую выполняют обязанности и задачи на территориях территориальных общин и микрорегионов, принадлежащих к территориям восстановления в соответствии с Порядком определения территорий восстановления, утвержденным постановлением КМУ от 18 июля 2023 г. № 731» Об утверждении порядков по вопросам восстановления и развития регионов и территориальных общин, и/или принадлежащих к территориям, на которых ведутся (велись) боевые действия, информация о которых содержится в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников для осуществления ими делегированных в соответствии с законом полномочий органов местного самоуправления до 100 процентов утвержденного в Государственном бюджете Украины на соответствующий год фонда оплаты труда работников местных государственных администраций.

Автор: Наталья Мамченко

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