Україна стала 35-ю країною, судові рішення якої з’являться в міжнародній базі даних з інтелектуальної власності

Між Верховним Судом та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності підписано Меморандум щодо Бази даних судових рішень WIPO Lex-Judgments.

Україна приєдналася до ініціативи, яка покликана забезпечити доступність судових рішень у галузі інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Українські судові рішення тепер будуть доступні у міжнародній базі даних з інтелектуальної власності. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко та Генеральний директор ВОІВ Дарен Танг підписали Меморандум про взаєморозуміння між Верховним Судом та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо Бази даних судових рішень WIPO Lex-Judgments.

Ця ініціатива спрямована на співробітництво та розповсюдження ключових судових рішень у сфері інтелектуальної власності через відповідну базу даних, яку обслуговує ВОІВ.

WIPO Lex-Judgments, створена ВОІВ у 2020 році, надає доступ до найбільш значущих судових рішень з інтелектуальної власності різних країн світу. Ці рішення відібрані самими судами кожної держави-члена через їхню значимість, важливість або як прецедентні рішення.

Україні надано доступ до веб-інтерфейсу для внесення судових рішень та відповідної інформації до Бази даних WIPO Lex-Judgments.

При цьому Верховний Суд відбирає судові рішення для внесення до вказаної Бази даних на власний розсуд, переважно використовуючи такі несукупні критерії:

остаточні рішення по суті справи, ухвалені судом;

рішення, що встановлюють прецеденти чи переконливі тлумачення для майбутніх рішень;

рішення, цитовані в інших рішеннях або іншим чином високо оцінені науковцями чи правовою спільнотою;

рішення, що мають значний вплив на предмет спору (наприклад, питання, що з’явились у зв’язку з останнім розвитком технологій або стосуються впливу на економічний сектор).

WIPO Lex-Judgments доповнює інформацію Бази даних WIPO Lex, яка є сховищем зібраної ВОІВ глобальної колекції нормативно-правових актів і договорів в ІР-сфері. База даних містить докладні бібліографічні відомості про всі відповідні рішення (з функцією пошуку), включаючи їхній предмет; назву органу, який ухвалив рішення; тип розгляду; відповідні положення нормативних актів; ключові слова й резюме, а також повні тексти рішень мовою оригіналу.

Приєднання до такої Бази даних відкриває для України нові можливості та перспективи подальшого розвитку, зокрема в галузі інтелектуальної власності. Попри повномасштабне вторгнення та агресію рф міжнародні партнери вкотре продемонстрували Україні свою підтримку щодо інтеграції до ІР-системи Європейського Союзу.

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