Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання «скіфського золота», — Мінкульт

Українські артефакти скоро повернуть.

Музей Алларда Пірсона у Нідерландах скасував борги за зберігання «скіфського золота». Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«МКІП та Музей Алларда Пірсона - археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. З 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим - золотий острів у Чорному морі» в Нідерландах», - йдеться у повідомленні.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» і Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

«Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «скіфське золото», додому в Україну», – повідомив Ростислав Карандєєв.

Міністерство також висловило вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом дев’яти років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

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