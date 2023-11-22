Музей в Нидерландах отменил долги за хранение «скифского золота», — Минкульт

Украинские артефакты скоро вернут.

Музей Алларда Пирсона в Нидерландах отменил долги по хранению «скифского золота». Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

«МКИП и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировались на выставке «Крым – золотой остров в Черном море» в Нидерландах», – говорится в сообщении.

Музейные предметы включают в себя коллекции Крымских республиканских учреждений «Центральный музей Тавриды», «Керченский историко-культурный заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

«Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как «скифское золото», домой в Украине», – сообщил Ростислав Карандеев.

Министерство также выразило благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение девяти лет, а также решение Нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

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