Евросоюз готов предоставить Украине долгосрочные гарантии в сфере безопасности — СМИ

Они, в частности, будут включать военную поддержку, обучение военнослужащих и помощь в развитии оборонной промышленности страны.

Европейский союз готов предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Они, в частности, будут включать военную поддержку, обучение военнослужащих и помощь в развитии оборонной промышленности страны.

Отмечается, что соответствующий документ послы ЕС обсудят на этой неделе, а лидеры блока – в следующем месяце.

Гарантии безопасности, которые готов предоставить Евросоюз, включают:

«Предполагаемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники», мобилизующий европейскую оборонную промышленность.

Тренировки для украинских военнослужащих.

Большая кооперация с украинской оборонной индустрией для увеличения мощностей и согласования стандартов.

Повышение способности Украины противостоять киберугрозам, гибридным угрозам и дезинформации.

Поддержка усилий Украины по разминированию и устранению вызванного взрывчаткой загрязнения.

Помощь Украине с программой реформ, связанной с вступлением в ЕС. Повышение способности Украины контролировать запасы огнестрельного оружия, легкого и боезапасов и противодействовать любому незаконному обороту оружия.

Поддержка усилий Украины по энергетическому переходу и ядерной безопасности.

Обмен данными разведки и спутниковыми снимками.

В документе отмечено, что оружие в дальнейшем будет предоставляться Украине через Европейский мирный механизм. Он предполагает, что государства-члены ЕС получают компенсацию за оружие, которое они предоставляют Украине.

При этом европейский дипломат сказал, что план ЕС выделить на оружие для Киева 20 миллиардов евро в течение 4 лет находится под угрозой, ведь некоторые государства, в частности Германия, не смогли договориться об условиях выделения этих средств. Вместо этого страны-члены ЕС надеются договориться хотя бы о выделении 5 миллиардов евро в следующем году.

Издание отмечает, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить на фоне торможения переговоров о долгосрочной помощи Украине, а также того, что ЕС не может выполнить свое обещание предоставить Киеву до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боезапасов.

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