С 22 ноября начинаются заседания Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия

Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия осуществляют дисциплинарные производства в отношении судей.

В среду, 22 ноября, после длительного перерыва начинаются заседания Первой, Второй и Третьей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия осуществляют дисциплинарные производства в отношении судей.

Распределение дисциплинарных жалоб и жалоб на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора было остановлено 5 августа 2021 решением Совета № 1809/0/15-21 после изменения законодательства и введения службы дисциплинарных инспекторов.

Жалобы по дисциплинарному проступка судьи и жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора не рассматривались более двух лет.

Дисциплинарная функция Высшего совета правосудия восстановлена законами Украины № 3304-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о немедленном возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей» и № 3378-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия».

19 октября 2023 года, в день вступления в силу Закона Украины № 3378-IX, Высший совет правосудия принял решение возобновить с 1 ноября 2023 автоматизированное распределение жалоб между членами Совета.

За расписанием заседаний Дисциплинарных палат можно следить в разделе «Анонсы» на сайте ВСП по ссылке.

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