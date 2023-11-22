Избран глава Раздельнянского районного суда Одесской области

Председателем суда избрана Ольга Иванова.

Состоялось собрание судей Раздельнянского районного суда Одесской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей, работающих в суде, председателем Раздельнянского районного суда Одесской области избрана судья Иванова Ольга Васильевна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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