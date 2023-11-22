OpenAI возвращает Сэма Альтмана на должность гендиректора и обновляет совет директоров

Сообщается, что Сэм Альтман вел переговоры с компанией о своем возвращении.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, вернет Сэма Альтмана на должность исполнительного директора и назначит новых членов совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый совет директоров возглавит Брет Тейлор, в него войдут Ларри Саммерс и Адам Д'Анджело.

«Мы достигли принципиального согласия по возвращению Сэма Альтмана в OpenAI как генерального директора с новым начальным составом правления в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама д'Анджело.

Мы сотрудничаем, чтобы узнать детали. Благодарим за ваше терпение», — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, Альтман вел переговоры с компанией о своем возвращении. По словам людей, знакомых с ситуацией, эти переговоры зашли в тупик 19 ноября частично из-за давления со стороны Альтмана и других, требовавших отставки существующих членов совета директоров.

Ранее мы писали, что OpenAI приостанавливает регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus.

Добавим, почему совет директоров OpenAI резко уволил гендиректора Сэма Альтмана.

Также сотрудники OpenAI пригрозили увольнением, если Сэма Альтмана не восстановят в должности гендиректора.

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