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  1. У світі

Чому Рада директорів OpenAI різко звільнила гендиректора Сема Альтмана: подробиці

10:55, 20 листопада 2023
Причиною звільнення став конфлікт між ідеями генерального директора та співзасновника OpenAI.
Чому Рада директорів OpenAI різко звільнила гендиректора Сема Альтмана: подробиці
Джерело фото: Getty
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Після рішення Ради директорів OpenAI про звільнення Сема Альтмана з посади генерального директора, інвестори почали тиснути на компанію з метою повернення його на посаду. Під його керівництвом компанія створила найгарячіший та найшвидше розвиваючийся технологічний сервіс у світі, досягнувши обороту в $1,3 млрд і оцінки в $86 млрд всього за кілька років.

Інвестиційний аналітик Horizon Capital Андрій Бродецький у своєму дописі на LinkedIn зазначив, що причиною звільнення Альтмана, ймовірно, стала боротьба за владу

«Так, рада директорів Open AI звільнила Сема Альтмана з посади генерального директора. Причина цього? Швидше за все, боротьба за владу між співзасновниками, викликана розбіжністю поглядів на майбутнє компанії», – сказав Бродецький.

За його словами, Альтман мав плани розвивати продукти Штучного Інтелекту швидше. Він оголосив про початок роботи над GPT-5 лише через 5 днів після випуску продукту ChatGPT, флагманського проекту OpenAI. Крім цього, Альтман намагався залучити десятки мільярдів доларів інвестицій від Масайосі Сон та близькосхідних інвесторів для створення вертикально інтегрованої компанії штучного інтелекту для виробництва власних мікросхем та пристроїв на основі штучного інтелекту.

Натомість співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер надавав перевагу виключній ролі в створенні безпечного AGI, який відповідає суспільним цінностям. Ця розбіжність у спричинила боротьбу за владу, що стало результатом зменшення ролі Суцкевера в компанії.

Конфлікт між комерційними амбіціями Альтмана та початковою місією компанії розвивався поступово. У 2021 році віце-президент з досліджень Даріо Амодеі покинув компанію та заснував Anthropic, одного з найбільших та найкраще профінансованих конкурентів OpenAI, який залучив понад $7 млрд інвестицій на побудову безпечного ШІ, включаючи фінансування від Alphabet та Amazon.

Проте Альтман уже оголосив про створення нової компанії, і відомо, що проблеми з фінансуванням у нього не виникнуть. Якщо йому вдасться залучити таланти з OpenAI, майбутнє останньої стане ще більш неочевидним, зазначив Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.

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