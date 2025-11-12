Кабмін відсторонив від роботи віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута, — Юлія Свириденко

Кабмін також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута.

За її словами, Кабмін також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

1) директора з фінансів та бюджетування;

2) директора з правового забезпечення;

3) керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», - сказала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

