Кабмин отстранил от работы вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута, — Юлия Свириденко

Кабмин также поручил исполняющему обязанности главы правления отстранить главного консультанта президента НАЭК «Энергоатом» Дмитрия Басова.

Фото: energoatom.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута.

По ее словам, Кабмин также поручил временно исполняющему обязанности главы правления отстранить главного консультанта президента НАЭК «Энергоатом» Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также сотрудников, причастность которых к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:

директора по финансам и бюджетированию;

директора по правовому обеспечению;

руководителя обособленного подразделения «Централизованные закупки».

«Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. главы правления обязан их отстранить и содействовать расследованию в отношении этих лиц», — сказала она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.