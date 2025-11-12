Кабмин отстранил от работы вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута, — Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута.
По ее словам, Кабмин также поручил временно исполняющему обязанности главы правления отстранить главного консультанта президента НАЭК «Энергоатом» Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также сотрудников, причастность которых к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:
- директора по финансам и бюджетированию;
- директора по правовому обеспечению;
- руководителя обособленного подразделения «Централизованные закупки».
«Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. главы правления обязан их отстранить и содействовать расследованию в отношении этих лиц», — сказала она.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.
