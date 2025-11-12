На Вінниччині суд покарав ділка за спробу незаконно переправити чоловіка через кордон

Житель прикордонного населеного пункту домовився зі своїм знайомим про незаконне переправлення через річку Дністер до Молдови поза пунктом пропуску.

Колегія суддів Вінницького апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок Ямпільського районного суду Вінницької області у кримінальному провадженні щодо чоловіка, обвинуваченого за ч.1 ст.332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

Як встановлено судом, житель прикордонного населеного пункту домовився зі своїм знайомим про незаконне переправлення через річку Дністер до Республіки Молдова поза пунктом пропуску. Чоловік зобов’язався показати безпечний маршрут і допомогти у переправленні.

Його протиправні дії були припинені прикордонниками поблизу державного кордону.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням — встановивши іспитовий строк 2 роки відповідно до ст.75 КК України.

Також суд конфіскував мобільний телефон, який використовувався для координації незаконних дій.

Прокурор оскаржив вирок, наполягаючи, що призначене покарання є надто м’яким і не відповідає тяжкості злочину, вчиненого в умовах воєнного стану, коли незаконне переправлення через державний кордон створює ризики для національної безпеки.

Вінницький апеляційний суд погодився з доводами прокуратури.

На переконання колегії суддів ухвалюючи рішення про звільнення чоловіка від відбування покарання з випробовуванням, суд першої інстанції не надав об'єктивної оцінки тяжкості злочину, ступеню небезпеки, наслідкам, які він спричиняє в суспільстві та іншим обставинам справи.

У результаті апеляційного розгляду суд скасував вирок у частині застосування ст.75 КК України (звільнення від покарання з випробуванням) і ухвалив новий вирок, яким призначив засудженому реальне покарання у виді трьох років позбавлення волі.

