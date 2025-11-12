  1. Судебная практика
В Винницкой области суд наказал дельца за попытку незаконно переправить мужчину через границу

21:24, 12 ноября 2025
Житель приграничного населенного пункта договорился со своим знакомым о незаконной переправе через реку Днестр в Молдову вне пункта пропуска.
В Винницкой области суд наказал дельца за попытку незаконно переправить мужчину через границу
Коллегия судей Винницкого апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на приговор Ямпольского районного суда Винницкой области в уголовном производстве в отношении мужчины, обвиняемого по ч.1 ст.332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд.

Как установил суд, житель приграничного населенного пункта договорился со своим знакомым о незаконной переправе через реку Днестр в Республику Молдова вне пункта пропуска. Мужчина обязался показать безопасный маршрут и помочь в переправе.

Его противоправные действия были пресечены пограничниками неподалеку от государственной границы.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием — установив испытательный срок 2 года в соответствии со ст.75 УК Украины.

Также суд конфисковал мобильный телефон, который использовался для координации незаконных действий.

Прокурор обжаловал приговор, настаивая, что назначенное наказание является слишком мягким и не соответствует тяжести преступления, совершенного в условиях военного положения, когда незаконная переправа через государственную границу создает риски для национальной безопасности.

Винницкий апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры.

По убеждению коллегии судей, принимая решение об освобождении мужчины от отбывания наказания с испытанием, суд первой инстанции не дал объективной оценки тяжести преступления, степени опасности, последствий, которые оно вызывает в обществе, и другим обстоятельствам дела.

В результате апелляционного рассмотрения суд отменил приговор в части применения ст.75 УК Украины (освобождение от наказания с испытанием) и постановил новый приговор, которым назначил осужденному реальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

